Bu hafta 'Ölümlü Dünya 2' dahil altı film vizyonda

Sinemalarda bu hafta komedi serisi ‘Ölümlü Dünya 2’ dahil altı film izleyiciyle buluşacak.

Ölümlü Dünya 2

Ali Atay’ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’yle birlikte senaryosunu kaleme aldığı fenomen haline gelen ‘Ölümlü Dünya‘nın devam filmi, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak’ın başrolleri paylaştığı devam filminde, kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.

Kötülük Diye Bir Şey Yok

Oscar ödüllü yönetmen Ryûsuke Hamaguchi’nin Venedik Film Festivali’nde büyük jüri ödülüne layık görülen yeni filmi, ekolojik yıkımı merkezine alan bir politik gerilim. Tokyo’ya yakın bir dağ kasabasında yaşayan Takumi ile kızının hikayesini ele alıyor.

Aşk Filmi

Deniz Denizciler’in yönettiği, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Onur Büyüktopçu’nun oynadığı film, film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Gece hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadın olan Yaz, topmodellik yapmaktadır. Tesadüf eseri yeni çekilecek olan bir aşk filmi için görüşmelere giden Yaz, deneme çekimi yapılacağı sırada filmin yönetmen Uzay ile tatlı bir inatlaşmaya girer. Ancak bu inatlaşma ona, hayatını derinden etkileyecek ve unutamayacağı bir aşk acısı yaşatır.

Kara Cuma

Konusunu 2007 yapımı ‘Grindhouse’ filmindeki sahte bir fragmandan alan Eli Roth imzalı film, bir seri katilin, kasabanın sakinlerinden bir hindi sunumu yapma amacıyla, Şükran Günü’nde Massachusetts’teki küçük bir kasabaya gelişini anlatıyor.

Kara Cuma isyanının büyük bir trajediyle sonuçlanmasından yıllar sonra, kötü şöhreti gizemli bir katil Şükran Günün’den ilham alarak bu özel günün ortaya çıktığı yer olan Plymouth, Massachusetts’te terör estirmeye başlar. Mahalle sakinleri tek tek öldürülmektedir. Bu özel günde kendilerini büyük bir kabusun içinde bulan insanlar, katili ortaya çıkarıp tatilden sağ kurtulmayı başaracak mı yoksa onun çarpık tatil masasının konuğu mu olacaktır?

Haftanın animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek ‘Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı’, Nasreddin Hoca’nın rehberliğinde bir grup çocuğun, arkadaşlarını aramak ve buldukları T-Rex’i kendi zamanına geri götürmek için tehlikeli ve eğlenceli bir maceraya atılmasını anlatıyor.

Chris Buck ve Fawn Veerasunthorn’un yönettiği animasyon film ‘Dilek’, içten dilediği dileği evrene ait bir güç tarafından yanıtlanan Asha’nın hikayesini konu ediniyor.