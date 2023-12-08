Sinemalarda bu hafta komediden drama, animasyondan korkuya ikisi yerli altı film izleyiciyle buluşacak.

Jeanne du Barry

Kimsenin istemediği, halktan bir kız, hayattan bıkmış bir kral ve tarih kitaplarına geçmiş bir saray skandalı… Cannes Film Festivali’nin açılışında gösterilen bu çarpıcı dönem filmi Fransa Kralı 15. Louis’nin metresi, filme adını veren Jeanne du Barry’nin yaşam öyküsünden esinleniyor.

Yönetmen ve senarist Maïwenn, Jeanne rolünü de üstlenirken kralı Johnny Depp canlandırıyor. Derinlikli araştırmalara dayanan ve yazımı yıllar süren senaryosuyla 35mm filme çekilen Jeanne du Barry, şatafatlı Versailles Sarayı’nı mekân alıyor ve zarif maskeler ardındaki iktidar çekişmelerini 18’inci yüzyılla günümüz arasında bağlantılar ima ederek beyazperdeye yansıtıyor.

Başka Bir Hayatta

ABD ve Güney Kore ortak yapımı film, hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung’un yıllar sonra yeniden bir araya gelmelerini konu ediniyor.

Nora ve Hai Sung, birbirlerine derinden bağlı olan iki çocukluk arkadaşıdır. Ancak Nora’nın ailesinin Kore’den Kanada’ya göç etmesiyle birbirlerinden kopmak zorunda kalırlar. Birbirlerinden habersiz geçen yirmi yılın ardından kader onları New York’ta yeniden bir araya getirir. Birlikte geçirdikleri bir hafta boyunca aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler.

Sessiz Gece

Aksiyon sinemasının efsanevi yönetmeni John Woo’nun filmi, oğlunun ölümünün sorumlularından intikam almak için suç dolu bir dünyaya adım atan acılı bir babanın hikâyesini konu ediniyor.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

2014’te hayatını kaybeden müzisyen Murat Göğebakan’ın hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan filmde, yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan şarkıcının bir yandan sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yandan kendisine yapılan haksızlıklarla yüzleşmesi işleniyor.

Viyana Operası Sahne Arkası

Stephanus Domanig’in yönettiği belgesel film, izleyiciyi dünyaca ünlü Viyana Devlet Operası’nın büyülü olaylarının perde arkasına götürmeyi amaçlıyor.

Haile 2: Var mı, Yok mu?!

Alper Mestçi’nin çektiği film, haftanın yerli korkularından.