Bu hafta ikisi Cannes’dan yedi film vizyonda: Festivali açan ‘Kestik!’ ve psikolojik bir salgını anlatan ‘İlgi Manyağı’

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, yedi film vizyona girecek. Cannes Film Festivali’nin açılışını yapan Oscarlı yönetmen Michel Hazanavicius’un ‘Coupez!/Kestik!’ filmiyle yine Cannes’da dünya prömiyerini yapan ‘İlgi Manyağı’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

İlgi Manyağı

İlgi Manyağı

2022 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan ‘İlgi Manyağı’, sanatçı sevgilisi Thomas’ın kariyerinde bir anda başarıyı yakalaması sonrası üzerinden çekilen sahne ışıklarına yeniden kavuşmak için bilerek kendini sürekli hasta eden Signe’nin hikayesini anlatıyor.

Kristine Kujath Thorp, Eirik Saether ile Fanny Vaager’in başrollerinde oynadığı İsveç ve Norveç ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kristoffer Borgli oturuyor.

Kestik

Coupez!/Kestik!

Cannes Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen ‘Coupez!/Kestik!’, ‘The Artist’in Oscarlı yönetmeni Michel Hazanavicius’un eğlenceli bir komedisi. Film, 2017 yapımı kült Japon filmi ‘One Cut of the Dead’in yeniden yapımı olan düşük bütçeli bir korku filmi çekimi sırasında seti gerçek zombilerin basmasını konu alıyor.

Britanya, Fransa ve Japonya ortak yapımı filmin başrollerinde Romain Duris, Berenice Bejo ve Gregory Gadebois oynuyor.

Hazine

Hazine

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin ve Hasibe Eren’in oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Hazine’ yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Canbert Yerguz’un yönetmenliğini üstlendiği kara komedi film annesini defnetmek için gittiği memleketinde, planladığından daha uzun süre kalmak zorunda kalan bir adamın, kardeşi yüzünden katıldığı define arayışıyla birlikte başından geçen olayları anlatıyor.

Mahalleden Arkadaşlar

Mahalleden Arkadaşlar

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Esat Polat Güler ve Şahin Kendirci’nin rol aldığı ‘Mahalleden Arkadaşlar’, komedi severleri sinema salonlarına çağırıyor.

Selçuk Aydemir’in 2015’te yayımlanan aynı isimli kitabından uyarlanan film, 1990’lı yılların başındaki mahalle ortamını, afacan bir çocuğun gözünden aktarıyor.

Hep Yek 5

Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan

Özgür Bakar’ın yönetmenliğini üstlendiği devam filmi ‘Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan’, cezaevinden çıkan Ali Kapan ve adamlarından yakayı bir kez daha kurtarmaya çalışan Altan ile Gürkan’ın hikayesini işliyor.

Komedi filminin başrollerinde, İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Tuna Orhan rol aldı.

Kabus Gecesi: Diriliş

Kabus Gecesi: Diriliş

Timo Vuorensola’nın yönettiği ‘Kabus Gecesi: Diriliş’ filminde Sydney Craven, Imran Adams ve Jarreau Benjamin başrolleri paylaştı.

Yapım, Laine’nin sevgilisi Chase’in ısrarıyla gittiği korku festivalinin yapıldığı kasabada anlamlandıramadığı hayaller görmeye başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Astronot Köpekler: Tropikal Macera

Astronot Köpekler: Tropikal Macera

Ödüllü Rus yönetmen Inna Evlannikova’nın animasyon filmi ‘Astronot Köpekler: Tropikal Macera’, astronot köpekler Belka ve Strelka’nın uzayda keşif görevindeyken dünyadan gelen acil durum mesajıyla yeryüzünü kurtarmaya çalışmalarını konu ediniyor.