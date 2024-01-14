Yaramazlara biraz batar!

Bu hafta hisse geri alımı yapan şirketler

Borsa İstanbul’da 11 şirket bu hafta hisse geri alımı yaptı.

Fotoğraf: AA

halkaarz.net’in aktardığına göre bu hafta Borsa İstanbul’da hisse geri alımı yapan şirketler şöyle:


  • MPARK
  • YYLGD
  • ENERY
  • AHGAZ
  • NATEN
  • ESEN
  • LKMNH
  • MAGEN
  • DOHOL
  • IZMDC
  • KUYAS

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