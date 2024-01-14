Bu hafta hisse geri alımı yapan şirketler

Borsa İstanbul’da 11 şirket bu hafta hisse geri alımı yaptı.
halkaarz.net’in aktardığına göre bu hafta Borsa İstanbul’da hisse geri alımı yapan şirketler şöyle:
- MPARK
- YYLGD
- ENERY
- AHGAZ
- NATEN
- ESEN
- LKMNH
- MAGEN
- DOHOL
- IZMDC
- KUYAS
Borsa İstanbul’da 11 şirket bu hafta hisse geri alımı yaptı.
halkaarz.net’in aktardığına göre bu hafta Borsa İstanbul’da hisse geri alımı yapan şirketler şöyle:
Borsa İstanbul’da 11 şirket bu hafta hisse geri alımı yaptı.
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