Bu hafta hisse geri alımı yapan şirketler

Borsa İstanbul’da 11 şirket bu hafta hisse geri alımı yaptı.

Fotoğraf: AA

halkaarz.net’in aktardığına göre bu hafta Borsa İstanbul’da hisse geri alımı yapan şirketler şöyle:

MPARK

YYLGD

ENERY

AHGAZ

NATEN

ESEN

LKMNH

MAGEN

DOHOL

IZMDC

KUYAS

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler