Bu hafta ‘Hayat’ dahil yedi film vizyonda

Sinemalarda bu hafta, Zeki Demirkubuz’un son filmi ‘Hayat’ dahil yedi film vizyonda.

Hayat



Yaklaşık sekiz yıl sonra sinemaya dönen yönetmen Zeki Demirkubuz’un son filmi, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor.

Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur. Hicran’ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul’a gider.

Nefes-Yer Eksi İki

Film, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin zorlu ve çetin şartlarında 1993 yılında kesişen hayatları konu alıyor.

Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekası ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı’nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.

Güneşi Beklerken Simitçi

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, hayatını simitçilik yaparak kazanan bir adamın 12 Eylül darbesinin yaşandığı gece haksız yere tutuklanıp hapse atılmasını ve sonrasında yaşadıklarını ele alıyor.

Wonka

Roald Dahl imzalı tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın ikonik karakterini merkezine alan “Wonka”, mucit ve çikolata üreticisi Willy Wonka’nın gençliğine odaklanıyor.

Haftanın animasyonları

Japon yönetmen Hirofumi Kurita’nın ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-Orchestra Concert-Mugen Train Arc’, Rusya yapımı ‘Kediler Müzede’ ile İran, Lübnan ve Malezya ortak yapımı ‘Kral Fil’ animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.