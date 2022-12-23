Bu hafta dört film vizyonda: Whitney Houston’un hayatı, ışığı ve karanlığıyla beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli dört film vizyona girdi. Bir döneme damga vuran, dünyanın en güçlü seslerinden Whitney Houston’un yıldızlığa yükseliş sürecinin ‘ışıltılı’ ve ‘karanlık’ yanlarıyla anlatıldığı ‘I Wanna Dance with Somebody’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

I Wanna Dance with Somebody

Kariyeri boyunca dünya çapında 200 milyondan fazla albüm satan ve tüm zamanların en çok ödül alan kadın müzisyeni olan Whitney Houston’ın yıldızlığa yükseliş süreci, Afroamerikalı güçlü kadınları anlatan Kasi Lemmons tarafından beyazperdeye aktarıldı.

Film, izleyicileri Houston’ın kariyeri ve müziğiyle birlikte duygusal ve enerjik bir yolculuğa çıkarıyor. Başrollerde Naomi Ackie’ye, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams ve Clarke Peters gibi isimler eşlik ediyor.

Houston’ı keşfeden ve müzik yolculuğunda önemli bir rol üstlenen efsanevi plak yapımcısı Clive Davis ise filmde Stanley Tucci tarafından canlandırıldı.

R.M.N

Romen yönetmen Cristian Mungiu son filmi R.M.N. ile Romanya’nın en batı eyaleti Transilvanya’da küçük bir köyü tam da Noel zamanında gözlemliyor. Köye yakın fabrikada göçmen işçiler çalışmaya başladığında köyün sakinleri arasındaki kırılgan dengeler gizli korkular, hayal kırıklıkları ve üstü örtülü çatışmaların gün yüzüne çıkmasıyla alt üst oluyor.

Adını bir tür tıbbi ileri teşhis yöntemi olan nükleer manyetik rezonansın Romence kısaltmasından alan R.M.N., Mungiu’ya göre gelenekler, kalıplar, fakirlik, aidiyet, azınlık, kimlik, cesaret ve korkaklık kavramlarının yanı sıra, günümüz toplumlarında öne çıkan dayanışmayla bireysellik, hoşgörüyle bencillik, politik doğruculukla açık sözlülük gibi çelişkileri ele alıyor, ikiyüzlü korkularımızı ortaya saçıyor.

Ayı Kardeşler: Dünya’ya Dönüş

Animasyon severlerin ilgisini çekmeye aday Çin yapımı ‘Ayı Kardeşler: Dünya’ya Dönüş’, ayı kardeşler olan Bramble ve Briar’ın uzay macerasını anlatıyor. Filmde uzaydan düşen gizemli bir kübik nesne Bramble’a süper güçler veriyor. Bunun üzerine Bramble ve Briar, Vick ile birlikte çalışarak uzaylı bir istilacıya ve kötü bir orduya karşı mücadele ediyorlar.

Maric

Yönetmenliğini Ebru Delibaş’ın yaptığı yerli korku filmi ‘Maric’, evliliklerinin beşinci yılında olmalarına rağmen, hâlâ çocukları olmayan Serdar ve Gizem çiftinin başından geçen olayları işliyor. Kocasının son zamanlarda tuhaf davranışlar sergilediğini fark eden Gizem, iyi vakit geçirmek için bir ufak bir tatil ayarlıyor. Fakat gittikleri yerde Serdar’ın tuhaflıkları artıyor. Bu musallata çare arayan çift kendilerini Lübbey köyünde buluyor. Ancak kimsenin yaşamadığı köy onlara tam bir cehennem oluyor.