Bu hafta dokuz film vizyonda: Kürtaj için ‘Jane’i arayan’ kadınların hikayesi beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, dokuz film vizyona girdi. ABD’de Yüksek Mahkeme’nin Roe vs Wade kararını aldığı 1973’e kadar, kürtaj olmak isteyen kadınlara destek olan ‘Jane Kolektifi’nin gerçek öyküsünden esinlenen ‘Acil Durumda Jane’i Ara’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Acil Durumda Jane’i Ara

Acil Durumda Jane’i Ara

Yönetmen Phyllis Nagy, ABD’de Yüksek Mahkeme’nin ‘Roe vs Wade’ kararını aldığı 1973’e kadar etkinlik gösteren Jane Kolektifi’nin gerçek öyküsünü beyazperdeye uyarlıyor.

Elizabeth Banks, Sigourney Weaver ve Chris Messina’nın başrollerini paylaştığı film, içine düştüğü zor durumdan kurtulmaya çalışırken hayatı tamamen değişen bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Joy, 1960’lı yılların geleneklerine uygun bir yaşam sürmektedir. Ancak beklenmedik hamileliği onun hayatının değişmesine neden olur. İkinci hamileliği Joy’un hayatını tehdit ettiği için hamileliğini sonlandırmak ister. Ancak erkeklerden oluşan sağlık kurulu, Joy’un hamileliğini sonlandırmasına izin vermez. Kendisini sıkışmış hisseden Joy, bu sırada kendi gibi çaresiz kadınlara gizlice yardımcı olan, kendilerine Jane’ler adını veren bir grup kadınla tanışır. Grup, Joy’un hayatını kurtarır. Hayata yeniden başlayan Joy, örgüte katılıp başka kadınların da kendi kararlarını almalarına yardımcı olmaya karar verir.

Resmi Yarışma

Resmi Yarışma

Arjantinli yönetmenler Gastón Duprat ile Mariano Cohn imzalı yapım, Penélope Cruz ile Antonio Banderas’ı üçüncü kez bir araya getiriyor.

Cruz ve Banderas’a Oscar Martinez’in eşlik ettiği filmde milyoner bir girişimci, ikonik bir film çekmeye karar verir. Çekilecek filmin en iyisi olmasını isteyen milyoner, bu amaçla ünlü film yapımcısı Lola Cuevas ile anlaşır. Filmin başrollerinde ise çok büyük yeteneğe sahip olan Hollywood’un yakışıklı oyuncusu Felix Rivero ve ve radikal bir tiyatro oyuncusu olan Ivan Torres vardır. Felix ve Ivan çok başarılı oyuncular olsa da arkadaşlıkları pek iyi değildir. Film çekimi süresince Lola giderek daha da tuhaflaşan girişimlerde bulunur. Bunun sonucunda Felix ve Ivan, hem birbirleriyle hem de kendi miraslarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Vahşi Gece

Vahşi Gece

David Harbour’un Noel Baba rolünde olduğu film, zengin bir ailenin evine giren ve aileyi rehin alan bir grup silahlı suçluya karşı koymaya çalışan Noel Baba’nın hikâyesini anlatıyor. Gerilim, aksiyon ve komedi unsurlarını bir arada barındıran filmin konusu özetle şöyle:

“Bir grup paralı asker, Noel akşamı zengin bir ailenin evine girip içerideki herkesi rehin aldığında sürpriz bir dövüşçünün, Noel Baba’nın da orada olacağına hazırlıklı değildir ve Noel Baba, onlara neden bir aziz olmadığını göstermek üzeredir.”

Decibel

Decibel

Güney Koreli sinemacı In-ho Hwang’ın filmi ‘Decibel’, bir stadyuma bomba yerleştirildiğini öğrendikten sonra ailesinin ve masum insanların hayatını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen eski kıdemli Yüzbaşı Do-yeong’un mücadelesini anlatıyor.

Korku, dram ve aksiyon türündeki filmin başrollerinde Rae-won Kim, Lee Jong-Suk ve Cha Eun-Woo oynadı.

Buğday Tanesi

Buğday Tanesi

Henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini anlatan filmin başrollerini Kutsi, Yeliz Akkaya ve Deniz Arna’nın paylaşıyor.

Çakallarla Dans 6

Çakallarla Dans 6

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın’ın başrollerini paylaştığı Murat Şeker’in devam filmi ‘Çakallarla Dans 6’da, ekibin maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

Necronomicon Kara Büyüsü

Mehmet Deniz Karakuzu, Belinay Açıkbaş ve Zöhre Alsan’ın rol aldığı, korku filmi, tehlikeli büyü kitabı Necronomicon’un yol açtığı olayları sinema perdesine yansıtıyor.

Haftanın animasyonları

Mohammed Kheirandish’in yönettiği Türkiye, İran ve Rusya yapımı ‘Yunus Çocuk’ ile Kanadalı yönetmen Sean Patrick O’Reilly’in filmi ‘Panda ve Sevimli Canavarlar’ animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.