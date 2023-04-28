Bu hafta beş film vizyonda: Özcan Alper’in ‘Karanlık Gece’si beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, beş film vizyonda. Özcan Alper’in yazıp yönettiği, toplumdaki linç kültürünü ve kötülüğü sorguladığı ‘Karanlık Gece’ filmi beyazperdede.

Karanlık Gece

Karanlık Gece

Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Deniz, Taner Birsel ve Sibel Kekili’nin yer aldığı Karanlık Gece, toplumsal öfkeyi ve linç kültürünü küçük bir kasabada geçen hikayeyle anlatıyor. Özcan Alper, Murat Uyurkulak’la senaryosunu yazdığı filmini Kadıköy’de arkadaşlarıyla kartopu oynarken, camına kartopu isabet eden esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü’ye adıyor.

Oregon

Oregon

Ümit Ünal’ın senaryosunu yazdığı, Kerem Ayan’ın yönettiği Oregon, yakın arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmek üzere, Bodrum’dan İstanbul’a gelen Gaye ve Hakan’ın İstanbul’da yaşadıklarını anlatıyor. anlatılıyor. Aslı İnandık, Serkan Çayoğlu, Nevra Serezli, Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nejat İşler gibi isimlerin rol aldığı film, 80’li yılların toplumsal yaşamının merkezinde çeşitli insan panoramalarını yansıtırken aynı zamanda bugüne hazırlık yapan detaylara da yer veriyor.

Kuralsızlar

Kuralsızlar

Sang-yong Lee’nin yönetmenliğini yaptığı Güney Kore yapımı Kuralsızlar, gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor:

*Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından dört yıl sonra Geumcheon Polis Merkezi’nin Büyük Suçlar Birimi’ne, Vietnam’a kaçan bir kaçağı ülkesine geri gönderme görevi verilir. Polis Ma Seok-do, zanlının teslim olmasının ardından, Kang Hae-sang adlı korkunç bir katil tarafından işlenen suçları ortaya çıkarma isteğinde bir terslik olduğunu fark eder. Ma ve birimi, iki ülkede araştırmalara başlar ve Kang’ın geride bıraktığı izleri takip eder.

Büyük Macera: Hazine Peşinde

Büyük Macera: Hazine Peşinde

Ahmet Toklu’nun yönettiği başrollerinde Emir Ali Doğrul, Muharrem Türkseven, Güzin Usta ile Eymen Mesut Kılıç’ın oynadığı film, Güneşli Mahallesi’nde yaşayan dört yakın arkadaşın mahallelerine sahip çıkmak için giriştiği mücadeleyi konu ediniyor.

Elif ve Arkadaşları: Kapadokya

Haftanın animasyon filmi Elif ve Arkadaşları: Kapadokya, Elif ve arkadaşlarının Kapadokya’ya düzenlenen okul gezisinde yaşadıkları macerayı ele alıyor.