Bu hafta beş film vizyonda: Cinselliğini genç bir erkekle yeniden keşfeden Nancy Stokes’un hikayesi beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, beş film vizyona girecek. 2022 Sundance Film Festivali’nin açılışını yapan, Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson ile Daryl McCormack’ın başrollerini paylaştığı ‘İyi Şanslar Leo Grande’ filmi de izleyiciyle buluşuyor.

Good Luck to You, Leo Grande

İyi Şanslar Leo Grande

‘Good Luck to You, Leo Grande’ cinselliğini genç bir erkekle yeniden keşfetmek isteyen 62 yaşındaki bekar bir kadının hikayesini anlatıyor. Emekli, boşanmış, cinsel açıdan mutsuz Nancy Stokes, genç seks işçisi Leo Grande ile kendini keşif yolculuğuna çıkıyor.

Senaryosunu Katy Brand’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Sophie Hyde oturuyor. Emma Thompson Britanya Vogue’a verdiği bir röportajında filmin hikayesinin sık rastlanan türden olmadığı belirterek, “Senaryoyu yazan Katy Brand ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Hiç orgazm olmamış 62 yaşında dindar bir kadın olan emekli öğretmen Nancy ve ‘işe aldığı’ 28 yaşındaki Leo’nun hikayesi. Dört sayfa okudum ve bağımlısı oldum.” demişti.

Öte yandan yönetmen Hyde de filmin çekimleri sırasında oyuncuların kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlarla birlikte soyunmuş. Thompson, üçünün çırılçıplak kaldığını ve bedenleri hakkında neyi sevip neyi sevmediklerini konuştuklarını anlatmıştı.

Bandırma Füze Kulübü

Bandırma Füze Kulübü

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği TRT ortak yapımı ‘Bandırma Füze Kulübü’nde başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil paylaşıyor.

Yapımda, 60 yılı aşkın bir süre önce tüm dünyada uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir grup liseli genç ve arkadaşının Bandırma’da, Bandırma Füze Kulübü’nü kurup uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmeye çalışmalarını konu ediniyor.

Senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu’nun birlikte kaleme aldığı dram türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

Black Adam

Black Adam

Dwayne Johnson, Sarah Shahi ve Pierce Brosnan’ın başrollerinde oynadığı ‘Black Adam’ bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye hedefliyor.

Jaume Collet-Serra’nın yönetmen koltuğunda oturduğu film, özel güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 5000 yıllık tutsaklığın ardından zincirlerinden kurtulan anti-kahraman Black Adam’ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey

Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey

H. Sinan Güngor, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır’ın yönettiği animasyon film ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’, Gökbey ile bir araya gelen Aslan’ın, Kapadokya’da başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden serüvenini işliyor.

Utanç

Kayhan Başoğlu’nun yönettiği, Ceyhun Mengiroğlu, Yağmur Akdağ ve Övül Özbay’ın rol aldığı ‘Utanç’, haftanın yerli korku filmi olarak beyazperdedeki yerini alacak.