Bu hafta beş film vizyonda: Bir anne oğul hikayesi ‘Tanrının Yarattıkları’ beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, beş film vizyonda. Paul Mescal ve Emily Watson’ın başrolleri paylaştığı, etkileyici bir anne oğul hikayesi ‘Tanrının Yarattıkları’ beyazperdede.

Tanrının Yarattıkları

Paul Mescal ve annesi rolünde Emily Watson’ın başrolleri paylaştığı ‘Tanrının Yarattıkları’, İstanbul Film Festivali’nde gösterilmişti. İnsanı yıkıp geçen bu dram, İrlanda’nın kuzeybatı kıyısındaki sakin bir balıkçı köyünde çöreklenen sırlarla yalanlara mercek tutuyor. Gerilimi ve duygusal yoğunluğu hiç azalmayan film, çok sevdiği oğlunu korumakla kendi dürüstlüğü arasında kalan bir anneyi izliyor. Annenin, yedi yıl yurtdışında yaşadıktan sonra aniden eve dönen oğlu için söylediği bir yalan, aileyi ve birbirine sıkı sıkıya bağlı toplumu paramparça ediyor.

İntikam Oyunları

Servet Aksoy’un yönetmenliğini yaptığı ‘İntikam Oyunları‘, yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Barış Küçükgüler, Cansu Kanlıkaya ve Mehmet Çepiç’in rol aldığı film, babasını öldürenlerden intikamını almak için harekete geçen bir gencin hikayesini anlatıyor.

Üçlü Pürüz

Vedat Uyar’ın yönetmenliğini yaptığı yerli komedide başrolleri Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran paylaştı. Film, evlendiklerini ailelerine söylemedikleri için sahte nikah kıymayı planlayan bir çiftin başına gelenleri işliyor.

Kötü Ruh: Uyanış

Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefleyen ‘Kötü Ruh: Uyanış’, birbirine yabancılaşmış iki kız kardeşin canlanan kötü ruhlara karşı mücadelesini beyazperdeye taşıyor.

Alem-i Cin 4

Haftanın yerli korku filmi ‘Alem-i Cin 4‘, mutlu bir çiftin altüst olan hayatlarını ele alıyor. Burak Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği film, çocukları olacağını öğrenen çiftin kabuslar görmeye başlaması ve sonrasında başlarından geçen talihsiz olaylar silsilesini anlatıyor.