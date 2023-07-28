Bu hafta altı film vizyonda: Suça sürüklenen çocuklar

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli altı film vizyonda. Kolombiya’da suça sürüklenen çocukları anlatan ‘Sürü’ beyazperdede.

Sürü

Andres Ramirez Pulido’nun yönetmenliğini yaptığı, geçen sene Cannes Film Festivali’nde Eleştirmenler Haftası’nın ana ödülleri olan ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Senaryo Ödülleri’ni kazanan Sürü, işlediği suç nedeniyle Kolombiya ormanlarının ortasında bir çocuk merkezine hapsedilen bir Eliu’nun başından geçenleri anlatıyor.

Eliú, arkadaşı El Mono ile işlediği bir suçtan dolayı Kolombiya ormanındaki bir çocuk merkezinde hapsedilir. Buradaki gençler rehabilite için grup terapisi ve el işleri yaparlar. Bir gün El Mono, Eliú’nun olduğu merkeze transfer edilir.

Örümcek Ağı

Samuel Bodin yönetmenliğindeki Örümcek Ağı, evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını konu ediniyor.

Senaryosu Chris Thomas Devlin imzası taşıyan filmin başrollerinde Lizzy Caplan, Antony Starr ve Cleopatra Coleman yer alıyor.

Lilith Cinleri

Pınar Demiral, Berkant Aksoy ve Furkan Avcı’nın oynadığı Özlem Yeşilyurt’a ait haftanın yerli korku filmi Lilith Cinleri, cinler ile insanlar arasındaki savaşa odaklanıyor.

Kaygısız Baş

Taha Ulukaya’nın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi Kaygısız Baş, bir adamın İstanbul’daki işinden kovulup memleketi Kapadokya’ya dönmesi sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın animasyonları

Takehiko Inoue ile Yasuyuki Ebara’nın birlikte sinemaya uyarladığı Japon yapımı ‘The First Slam Dunk’, küçükken abisini kaybeden 17 yaşındaki bir çocuğun, abisinin hayalini takip ederek yıldız bir basketbol oyuncusu olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Yerli anime film TRT ortak yapımı ‘Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş’, üç yakın arkadaşın süvenlerini kaldığı yerden anlatmaya devam edecek.