Bu hafta 10 film vizyonda: Köktendinciliğe sert eleştiri ‘Asi’ beyazperdede

Sinemalarda bu hafta ikisi yerli 10 film vizyonda. Çatışmalara katılmak üzere Avrupa’dan Suriye’ye gidenlerin hikayelerinden esinlenen, savaşı, radikal islamcı örgüt IŞID’i, sivil katliamları ve bir ailenin parçalanmasını güçlü bir anlatımla irdeleyen ‘Asi’ beyazperdede.

Asi

Asi

Fas asıllı Belçikalı yönetmen Bilall Fallah ve Adil El Arbi’nin imza attığı film, Suriye’de savaş mağdurlarına yardım için Belçika’dan Suriye’ye giden Kamal’ın hikâyesiyle savaşın ayırdığı bir ailenin öyküsünü anlatıyor.

Kamal hayatını yoluna koymaya karar verir ve Belçika’dan ayrılarak Suriye’deki savaş mağdurlarına yardımcı olmak için yola çıkar. Suriye’ye vardığında milislere katılmak zorunda kalır ve Rakka’da yüzüstü bırakılır. Geride kalan kardeşi Nassim, kendisini abisine ulaştıracakları sözünü veren radikal gruplar için kolay lokma olur. Anneleri Leila ise geride kalan en küçük çocuğunu korumak için savaş vermek zorundadır.

John Wick 4

John Wick 4

İlk filminden bu yana sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ‘John Wick’ serisinin yeni filmi, başına konan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick’in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura’ya karşı mücadelesini anlatıyor. Japonya, Ürdün, Almanya, Fransa ve ABD’yi kapsayan bir macerayı konu alan film, 169 dakikalık süresiyle serinin şimdiye kadarki en uzun yapımı olarak öne çıkıyor.

Keanu Reeves’in yine baş aktör olduğu filmde, serinin diğer yapımlarında da rol alan Laurence Fishburne, Ian McShane ve Lance Reddick geri dönerken, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins ve Clancy Brown kadroya ilk kez dahil olarak John Wick için hem müttefik hem de düşman rollerini üstleniyor.

Shazam! Tanrıların Öfkesi

Shazam! Tanrıların Öfkesi

Film, sihirli kelime olan ‘Shazam’ı söyledikten sonra Süper Kahraman alter egosu Shazam’a dönüşen, genç Billy Batson’un maceralarını konu ediyor.

Tanrıların güçlerinin bahşedildiği bu yeni macerada, Billy Batson ve üvey kardeşleri, yetişkin Süper Kahraman alter-egolarına sahip olarak gençlik hayatlarıyla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeye çalışır. Eski tanrılardan oluşan intikam peşindeki bir üçlü, uzun zaman önce kendilerinden çalınan sihri aramak için dünyaya geldiğinde, Shazam ve müttefikleri süper güçleri, hayatları ve dünyanın kaderi için zorlu bir savaşın içine girerler.

Mahkum 77

Mahkum 77

Film, İspanya’nın demokrasiye geçiş döneminde, işlemediği suçtan 20 yıl cezaya çarptırılan Manuel’in hapishanelerde uygulanan orantısız güç ve işkenceye karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Genç bir muhasebeci olan Manuel, iftiraya uğrayarak zimmetine para geçirme suçundan yargılanmayı bekler. 10 ila 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan adam, suçu ile cezanın orantısız olduğunu iddia eder. Bu süreçte dayanılmaz işkencelere maruz kalan Manuel, bu sisteme boyun eğmek istemez. Daha iyi koşullar talep etmek için örgütlenen bir grup mahkuma katılan Manuel, kendisini sık sık ziyarete gelen kız arkadaşı aracılığıyla uğradığı işkenceleri basına sızdırır. Dışarıda yayılan haberler sivil halktan karşılığını bulur ve bir mücadeleyi ateşler.

Louis Tomlinson: All of Those Voices

Louis Tomlinson: All of Those Voices

Haftanın tek belgesel yapımı film, Louis Tomlinson’ın müzikal yolculuğuna odaklanıyor. Film, ünlü belgesellerin tipik cazibesinden kaçınıyor ve izleyicilere Louis’in hayatı ve kariyerine samimi ve sade bir bakış sunuyor.

Haftanın korku filmleri

Samantha Bond, Patrick Bergin ve James Cosmo’nun rol aldığı Britanya yapımı ‘Şüphe’ filminin yönetmen koltuğunda Jamie Patterson oturuyor. Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan bir kadının yaşadıklarına odaklanan filmin senaryosunu Christian J. Hearn kaleme aldı.

Haftanın yerli korku filmleri arasında yer alan ‘Haris’in yönetmenliğini ise Kadir Genç üstleniyor. Borçlarını ödeyebilmek için bir hazinenin peşine düşen bir adamın yaşadıklarını konu alan filmde, Mesut Gedikoğlu, Hasret Yılmaz ve Sinem Can Aksu başrolleri paylaşıyor.

Batuhan Çelik’in yönettiği ‘Cin Büyüsü’ de cinlerin musallat olmasıyla hayatı kabusa dönen bir kadını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Fransız yapımı ‘Kahraman Kuyruklar‘ başlıklı animasyon film, yaşadıkları kenti kurtarabilmek için zorlu bir maceraya atılan cesur fare Pattie ile kedi arkadaşı Sam’in hikayesini işliyor.

ABD yapımı ‘Karlar Kralı’ serisinin üçüncü filmi, ‘Karlar Kralı Norm 3: Aile Tatili‘ ise ailesiyle çıktığı tatilde, çalınan tacını bulmaya çalışan Norm ile ailesinin hikayesini anlatıyor.