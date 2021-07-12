Bu da Güney Kore’nin ‘anlam verilemeyen’ müzik yasağı: Sporda tempolu şarkı çalınmayacak

Birçok spor salonu müdavimi için egzersizin vazgeçilmez eşlikçisi tempolu müzik, Güney Kore’de yeni getirilen Covid-19 kısıtlamalarıyla yasaklandı.

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Güney Kore, sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları gibi standart Covid-19 tedbirlerine ek olarak spor salonlarında egzersiz sırasında dakikada 120 vuruştan (bpm) daha yüksek tempolu müzik çalmaya kısıtlama getirdi.

Sağlık bakanlığı yetkilileri tedbirin hızlı nefes alıp vermeyi ve başkalarının üzerine ter sıçramasını önlemek amaçlı alındığını açıkladı.

Spor yaparken dinlenen müziğin gerçekten etkili olup olmadığı sorulduğunda bir yetkili geniş bir görüş yelpazesi değerlendirildikten sonra böyle bir karar alındığını belirtti.

Muhalefet partileri kuralı “Saçma” diye yorumlarken, spor salonu sahipleri nerdeyse hiçbir etkisi olmayacak bu önlemin gerçekçi olmadığını savundu.

Başket Seul’deki bir spor salonun sahibi Kang Hyun-ku ‘tuhaf’ yasağı Reuters’a şu sözlerle değerlendirdi: “Hareketli şarkılar çalmak üyelerimizi neşelendiriyor, modlarına iyi geliyor. Benim asıl merak ettim klasik müzik ya da BTS şarkıları çalmanın virüsün yayılması üzerinde herhangi bir etkisi olduğu kanıtlanmış mı? Peki ya kulaklığıyla müzik dinleyenlerin çalma listelerini nasıl denetleyecekler?”

Salgının en kötü günlerini yaşayan ülkede hükümet Covid-19 önlemlerini sıkılaştırdı.

Koşuya sınırlama

Tempolu müzik yasağının yanı sıra spor salonlarında koşu bandında maksimum hız saatte 6 kilometreyle sınırlandırıldı. Duşların kullanılması yasaklanırken masa tenisinde aynı anda iki kişinin oynamasına izin verildi.

Ana muhalefet partisi People Power’dan (Halkın Gücü Partisi) Kim Yong-tae yeni önlemleri eleştirerek şunları söyledi: “Yani saate 6 kilometreden yavaş yürüyünce Covid-19 bulaşmıyor öyle mi? Ayrıca kim spor yaparken dinlediği müziğin bpm’sini kontrol eder ki? Anlamıyorum Covid-19’un müzik tercihlerimizle ne alakası var?”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçen ay “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” sözleriyle duyurduğu ‘müzik yasağı‘ da Türkiye’de tepkilere neden olmuştu. Söz konusu yasak, sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘ideolojik’ olmakla eleştirilirken ‘pandemiyle alakası’ sorgulanmıştı

‘Meraklısına’ son bir not… 120 bpm kuralı ‘Eye of the Tiger’ ve dünyaca ünlü K-pop grubu BTS’nin son hitlerinden ‘Dynamite‘ ve ‘Butter’ın dinlenebileceği anlamına geliyor. Bir diğer Güney Kore fenomeni ‘Gangnam Style‘ dinleyerek spor yapmak isteyenler içinse haberler kötü… Şarkı, izin verilen sınırın üstünde.