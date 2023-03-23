Brooke Shields ‘çocuk yıldız’ olarak yaşadıklarını belgeselde anlattı: Pretty Baby

80’lerin en ünlü isimlerinden ABD’li oyuncu Brooke Shields, yakın zamanda çıkacak belgeselde ‘çocuk yıldız’ olarak yaşadığı zorlukları ve ‘cinsel obje olmama’ konusunda verdiği mücadeleyi anlatıyor.

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Henüz 12 yaşındayken 1978 yapımı ‘Pretty Baby’ filmiyle uluslararası şöhretin yolunu açan ve lakabını da oynadığı filmden alan Brooke Shields’in yaşamı belgesel oldu.

Shields, hayatının tüm detaylarını sansürsüz anlattığı ‘Pretty Baby: Brooke Shields’ (Güzel Bebek: Brooke Shields) adlı belgesel sebebiyle son günlerde en çok konuşulan isimler arasında.

Hollywood kariyerini ve özel hayatının detaylarını anlattığı belgeselde Shields, hep göz önünde yaşanmış ama bir yandan da karanlık ve acı dolu sırlarını barındıran 57 yıllık yaşantısından da kesitler sunuyor.

Belgeselin en çok ses getiren kısmıysa 20’li yaşlarının başında uğradığı cinsel istismarı anlattığı bölüm.

Daha önce hiç bahsetmediği taciz hikayesini anlatan Shields, 80’lerin sonlarında Princeton Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra genç bir kadınken tecavüze uğradığını söyledi.

Yüzleşmek istedi, cevap alamadı

Bu olayın ardından yıllarca terapi görmek zorunda olduğunu açıklayan Shields, yaşadığı kabus dolu günlere son vermek için terapistinin de önerisiyle olaydan birkaç yıl sonra kendisine tecavüz eden adama hitaben bir mektup yazdığını belirtti.

Bir tür yüzleşme gibi düşündüğü bu mektuba hiçbir zaman cevap alamayan Shields, yıllar boyunca sektörde var olmaya ve bir daha bu tür tacizler yaşamamaya ant içtiğini ve bunun için çok uğraştığını söyledi.

Yönetmenliğini Lana Wilson’ın üstlendiği belgesel, 3 Nisan’da Hulu’da yayımlanacak.