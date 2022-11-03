Broadway’de bir ilk: Siyah kadın oyuncunun adı bir tiyatroya verildi

ABD’nin New York kentinde, sanatla özdeşleşen Broadway’de ilk defa bir siyah kadın oyuncunun adı verildi.

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1926’da inşa edilen ve ‘Mansfield Tiyatrosu’ olarak açılan mekana 1960’ta, yıllarca New York Times gazetesinde yazan tiyatro eleştirmeni Justin Brooks Atkinson’ın adı verildi. Yeni adıyla Lena Horne Tiyatrosu’nda ‘Six’ adlı müzikal sahneleniyor.

Tiyatronun isim değişikliği nedeniyle yeni tabela asılırken düzenlenen törene katılan torunu Jenny Lumet, ”Böyle onurlandırılmasından dolayı çok mutluyum. Hayatta olsaydı büyükannem de çok mutlu olurdu” dedi.

1910’da doğan Horne, oyuncu, dansçı, şarkıcı ve aktivistti. Yaşamı boyunca ırkçılıkla mücadele eden Horne 2010’da hayatını kaybetti.

1957’de Tony ödüllerine aday gösterilen ilk siyah oyuncu unvanının sahibi Horne, 1981’de ‘özel Tony ödülü’ aldı.

ABD’li oyuncu Halle Berry, 2002’de, Oscar kazanan ilk siyah kadın oyuncu olduğunda Horne’un kendilerinin önünü açan bir öncü, yol gösterici olduğunu söylemişti.

Şarkıcı olarak uluslararası ün kazanan Horne, dört Grammy ödülünün sahibiydi.