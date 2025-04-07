Broadway müzikali 'Chicago' Zorlu PSM'de

Broadway’in en uzun soluklu müzikallerinden ‘Chicago’ 15-20 Nisan’da Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.
Müziği John Kander, şarkı sözleri Fred Ebb’e ait ‘Chicago’, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek. Müzikalin kadrosu West End ve Broadway’in ünlü isimlerinden oluşuyor.
1920’leri anlatan ‘Chicago’, suç, tutku ve şöhret üzerine bir hikaye.
Altı Tony, iki Olivier, bir Grammy ödüllü oyunda, ‘Razzle Dazzle’, ‘Cell Block Tango’ ve ‘All That Jazz’ gibi unutulmaz şarkıları dinlemek mümkün.
Müzikalseverler Chicago’yu 15-20 Nisan’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyebilecek. Biletler passo.com.tr’den alınabilir.