Britanyalı bankanın Bitcoin senaryosu: 5 bin dolara düşebilir

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, daha fazla kripto şirketinin iflas ettiği bir senaryoda, Bitcoin’e olan talebin azalacağını fiyatının 5 bin dolara düşeceğini öngördü.

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Standard Chartered’ın Küresel Araştırma Başkanı Eric Robertsen’a göre, önümüzdeki yıl Bitcoin fiyatının yaklaşık yüzde 70 daha düşerek 5 bin dolar seviyesine gelmesi, piyasaların henüz fiyatlamadığı sürpriz senaryolardan biri.

Bloomberg’e göre Robertsen, Bitcoin’e olan talebin azalabileceğini, dijitalleştirilmiş altına olan talebin ise artarak, altın fiyatının yaklaşık yüzde 30 yükselerek ons başına 2 bin 250 dolar seviyesine gelebileceğini düşünüyor.

Robertsen bu senaryonun gerçekleşmesi için ise ülkelerin faiz oranlarını azaltması, ayrıca daha fazla kripto şirketinin iflas etmesi ve dijital varlıklara olan yatırımcı güveninin çökmesi gerektiğini belirtiyor.

Robertsen tahmin yapmadığını, bunun yerine mevcut piyasa koşullarının dışında olan bir senaryoyu önceden bildirdiğinin altını çizdi.

ABC Refinery’nin Kurumsal Piyasalar Küresel Lideri Nicholas Frappell ise, “Altın, kriptodaki problemler nedeniyle kripto ekosistemine olan güvenin ani bir şekilde azalmasından fayda sağlayacak” dedi.