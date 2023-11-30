Britanya'da Nottingham belediyesi iflas etti

Britanya’da Nottingham belediyesi, bütçe açığı nedeniyle fiilen iflas etti.

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Belediye bütçe dengesi sağlama yükümlülüğünü bu yıl yerine getiremeyeceğini bildirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin yönettiği belediye, yerel yönetim yasasının 114’üncü maddesini yürürlüğe sokarak iflasını ilan etti.

Bu yıl iflas eden ikinci belediye

Eylülde de Birmingham belediyesi aynı gerekçeyle iflasını ilan etmişti.

Beceriksiz değiliz, hükümet finanse etmedi

Nottingham Belediye Meclisi Başkanı David Mellen, belediye personeline ödeme yapacaklarını, ancak bu mali yılda bütçelerinden fazla harcama yapmayacaklarını kaydetti:

“13 yıldır yetersiz finanse ediliyoruz, hizmetlerden kaynaklanan baskılar bizi zorluyor. Diğer pek çok belediye zor durumda. Biz iflas eden ilk belediye değiliz, son da olmayacağız. Biz beceriksiz değiliz. Hükümet bizi düzgün şekilde finanse etmedi.”