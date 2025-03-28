Britanya'da ninja kılıcı yasağı 1 Ağustos'ta başlıyor

Britanya’da ‘Ronan Yasası’ kapsamında ninja kılıcı yasağı 1 Ağustos’tan itibaren başlıyor.

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Britanya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 1 Ağustos’tan itibaren ninja kılıçlarını, almak, satmak, üretmek ya da ithal etmek yasaklandı.

Yasayla özel alanda ninja kılıcı bulunduranlar altı aya kadar hapis cezası alabilecek. Ceza, ‘Suç ve Polis Yasası’na göre iki yıla kadar çıkarılabilecek.

Ninja kılıçları, temmuzdan itibaren polise teslim edilebilecek.

‘Oğlumuzu kaybettikten sonra yasak için yılmadan mücadele ettik’

‘Ronan Yasası’, 2022’de ülkede internetten bir dizi kılıç ve pala satın alan ve postaneden yaş ya da kimlik doğrulaması yapılmadan bunları teslim alan gençler tarafından öldürülen Ronan Kanda için uygulamaya konuldu.

Ronan’ın annesi Pooja Kanda, karara dair şöyle konuştu:

“Bugün bizim için çok önemli bir gün. Oğlumuz Ronan’ı kaybettikten sonra ninja kılıçlarının yasaklanması için yılmadan mücadele ettik.”

Britanya İçişleri Bakanlığı, Ağustos 2024’te İngiltere ve Galler’de satışı ve taşıması yasaklanan zombi bıçaklarla palaların 23 Eylül 2024’e kadar polise teslim edilmesi çağrısı yapmıştı.

Açıklamada bir yüzü keskin, diğer yüzü tırtıklı zombi bıçaklarla tek yüzü keskin, küçük bir kılıç formundaki palaların 24 Eylül’den itibaren bulundurulmasının yasak olduğu hatırlatılmıştı.

Ülkede daha önce de samuray kılıcı, kelebek bıçak ve itme hançeri (katar) gibi kesici aletler yasaklanmıştı.