Britanya’da ilk: Üç kişinin DNA’sını taşıyor

Britanya’da ilk kez üç kişinin DNA’sını taşıyan bir bebek dünyaya geldi.

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Tüp bebek teknolojisinde çığır açan bu teknik ABD’nin ardından Britanya’da da uygulandı.

BBC’nin haberine göre bu teknik bebeklere anneden, ölümle sonuçlanabilecek mitokondriyal hastalıkların geçmesini engellemek için geliştirilmişti.

Daha önce bebeklerini kaybeden bazı aileler, kendi sağlıklı bebeklerini dünyaya getirebilmek için bunu son çare olarak görüyor.

Mitokondri, neredeyse her hücrede bulunan ve gıdayı enerjiye çeviren küçük bir yapı. Mitokondriyal bozukluklarda, vücuda enerji gönderilemediği için beyin hasarı, kas atrofisi, kalp yetmezliği ve körlük oluşabiliyor. Bu bozukluklar sadece anneden bebeğe geçiyor.

Üçüncü ebeveyn kapsamına girmiyor

Mitokondriyal Donasyon Tedavisi (MDT) olarak bilinen teknik, sağlıklı donörlerin yumurtalarından alınan dokular kullanılarak annelerinin taşıdığı ve çocuklarına geçmesi muhtemel zararlı mutasyonlardan arınmış IVF embriyoları oluşturur.

Donörden alınan DNA, mitokondrinin işlevini yerine getirebilmesini sağlıyor. Bebeğin dış görünüşü gibi diğer özelliklerini etkilemiyor ve ‘üçüncü ebeveyn’ kapsamına girmiyor.

Teknik Britanya’da geliştirildi

Bu teknik, Britanya’da Newcastle’da geliştirildi ve 2015’te uygulamanın önünü açan yasal düzenlemeler yapıldı. Ancak hemen hayata geçirilemedi.

2016’da ABD’de tedavi gören Ürdünlü bir çift bu teknikle bebek dünyaya getiren ilk anne-baba oldu.

İnsan Üremesi ve Embriyoloji Yönetimi (HFEA) adlı düzenleyici kurum, 20 Nisan 2023 itibarıyla ülkede bu tür ‘beşten az’ doğumun gerçekleştiğini açıkladı.

Ancak HEFA, ailelerin kimliklerinin açığa çıkmaması için kesin sayıyı açıklamadı ve başka ayrıntı vermedi.

Bu sınırlı bilgiler, Guardian gazetesinin Bilgi Edinme Yasası kapsamında kuruma yaptığı başvuruyla ortaya çıktı. Newcastle Üniversitesi henüz açıklama yapmadığı için geliştirdikleri tekniğin başarılı olup olmadığı henüz belli değil.

Tekniğin başarılı olması halinde Britanya’da her yıl 150 kadar doğumda bu tekniğin kullanılabileceği belirtiliyor.