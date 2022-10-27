Britanya’da ilk kez bir başbakan kraldan daha zengin

Rishi Sunak 730 milyon sterlinlik servetiyle Britanya tarihinde ilk kez kraldan daha zengin bir başbakan oldu. Kral 3’üncü Charles’ın servetinin yaklaşık 300-350 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

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Ülkenin modern tarihinde en genç başbakan olan 42 yaşındaki Sunak, aynı zamanda ülkenin Asya kökenli ilk başbakanı.

Ülkenin en eski ve seçkin okullarından Winchester Koleji’nde eğitim gören Sunak, daha sonra Oxford Üniversitesi’ndeki Lincoln College’da ve ardından da Hint asıllı milyarder Narayana Murti’nin kızı eşiyle tanıştığı ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde eğitim aldı.

Britanya’nın en zenginleri arasında 222’nci sırada

ABD’deki eğitiminin ardından yatırım bankası Goldman Sachs’ta analist olarak çalışmaya başlayan Sunak’ın siyasi hayatı 2015’te Yorkshire bölgesindeki Richmond’dan Muhafazakar Parti Milletvekili seçilmesiyle başladı.

Sunday Times’a göre, eski bir bankacı Sunak ve eşi Murti, 730 milyon sterlin değerinde servete sahip ve bu da çiftin ülkenin en zenginleri arasında 222’nci sırada yer almasını sağlıyor.

Kral 3’üncü Charles ve eşi Camilla’nın servetinin yaklaşık 300-350 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

AA’nın Sunday Times’ın haberinden aktardığına göre Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümünden önce bu yıl yayımladığı listede de Kraliçe’nin yaklaşık 370 milyon sterlinlik servete sahip olduğu tahminine yer verilmişti.

Sunak, Charles’ın servetini neredeyse ikiye katlayan mal varlığıyla ülke tarihinde monarktan daha zengin ilk başbakan oldu.

Çiftin zenginliklerinin ana kaynağının ise Sunak’ın eşinin babası Narayana Murti’nin bilişim şirketi Infosys’deki yüzde 0,9 hissesi olduğu ve bu hissenin yaklaşık 690 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Sunak’ın zenginliği tartışılıyor

Britanya’da kraldan daha zengin Sunak’ın, başbakan olmasının ardından ‘ekonomide zor kararlar’ alacağını açıklamasıysa hayat pahalılığı ve artan enflasyonla mücadele eden halkın durumunu anlayıp anlamayacağı tartışmalarına yol açtı.

Kişisel servetiyle ilgili sorulardan kaçmayan Sunak, ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin olup olmadığı sorulduğunda bu konumda bulunduğu için şanslı olmasına rağmen bu şekilde doğmadığını dile getirmişti.

Sunak, BBC Radio’ya verdiği demeçte, “İnsanları banka hesaplarına göre değil, karakterlerine göre değerlendiriyorum ve insanların beni son birkaç yıldaki eylemlerime göre yargılayabileceğini düşünüyorum” demişti.