Britanya’da Hollywood stüdyosu: Maliyeti 700 milyon sterlin

Hollywood, Britanya’nın Hertfordshire bölgesinde 700 milyon sterline (8,12 milyar lira) mal olacak ‘dünya çapında’ film ve TV stüdyosu kuracak.

Fotoğraf: Sunset Studios

ABD’nin Los Angeles kentindeki Sunset Studios’un sahibi ve bir yatırım şirketi bölgede 120 milyon sterline (1,29 milyar lira) arazi satın aldı. Stüdyonun Hertfordshire bölgesi sınırlarındaki Broxbourne’de inşa edileceği açıklanırken Britanya hükümetinin stüdyo fikrini desteklediği belirtildi.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, “Bu yeni stüdyo Birleşik Krallığın film ve TV endüstrisinin büyümesine, gelişmesine dair bir güvenoyu niteliğindedir. Stüdyonun kurulmasını Britanya Film Komisyonu aracılığıyla destekliyoruz” dedi.

‘When Harry Met Sally’, ‘Zoolander’ ve ‘La La Land’ gibi filmlerin çekildiği Sunset Studios, yatırım şirketi Blackstone’la güçbirliği yaptığını ve inşa edilecek stüdyoyla Broxbourne ve Britanya’nın uluslararası yapımların merkezi haline geleceğini açıkladı.

Açıklamaya göre stüdyo, bölgenin ekonomisinde yılda 300 milyon sterlinlik (3,48 milyar lira) destek ve 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.