Britanya'da hemşireye çay 'zorbalığı': 41 bin sterlin tazminat kazandı

Britanya’da bir hemşire, mesai arkadaşının kendisine çay yapmadığı gerekçesiyle açtığı davada 41 bin sterlin (1 milyon 884 bin lira) tazminat kazandı.

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Güney Londra’daki St Helier Hastanesi’nde çalışan eski diyabet hemşiresi Susan Hamilton, diyetisyen Abdool Nayeck’i ‘zorbalık yapmakla’ suçladı.

TRT Haber‘in aktardığına göre ikili bir hastanın bakımı konusunda 2018’de anlaşamadı, olayın ardından başlayan gerginlik Nayeck’in Hamilton’a “Seni sevmiyorum” demesiyle büyüdü. Hastane yönetimiyse ikiliyi uzlaştırmaya çalıştı.

Hemşire yaşadığı stres nedeniyle 2019’da istifa etti. Fakat Ocak 2021’de işinin başına geri döndü. İş sözleşmesinin ihlal edildiğini ve hastane yönetimiyle güven ilişkisinin bozulduğunu ileri süren Hamilton 2021’de tekrar istifa etti.

Hamilton’un açtığı davada hemşirenin hastane yönetimiyle ilgili şikayetleri mahkeme tarafından haklı bulunurken Abdool Nayeck hakkındaki bir zorbalık suçlamasıysa reddedildi.

Hemşire davada Nayeck’in kendisini toplantılarda görmezden geldiğini ve tüm ekip üyelerine çay yaparken kendisine çay yapmadığını iddia etti.

İtirazın hastane tarafından kabul edilmesi üzerine dava hemşirenin lehine sonuçlandı.

İstihdam Mahkemesi Yargıcı Kathryn Ramsden, kararı şöyle yorumladı:

“Hastane yönetimi, Nayeck’in davranışları konusunda yıllar boyunca yeterli önlem almadı. Bu süreç, Hamilton’un sağlık sorunları yaşamasına neden oldu.”