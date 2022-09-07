Britanya’da görev verilmeyen bakanın eşi, başbakana ‘Embesil’ dedi

Britanya’da yeni başbakan ve hükümet belli oldu. Önceki hükümette yer alıp yeni başbakan Liz Truss’ın hükümetinde yer almayan bir bakanın eşi, Twitter’dan Truss’a ‘Embesil’ dedi.

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Britanya’da yeni hükümet, Liz Truss’ın resmen başbakan olarak atandığı gün açıklandı. Önceki başbakan Boris Johnson dönemindeki çoğu bakan, hükümetteki koltuğunu kaybetti.

Koltuğunu kaybedenlerden biri de gazi işlerinden sorumlu bakan Johnny Mercer. Eski bakanın eşi Felicitiy Cornelius-Mercer, eşine görev verilmemesinden dolayı Twitter üzerinden Liz Truss’a “Embesil” dedi.

Mercer, paylaşımında “Bu işi yapabilecek en iyi insan bir embesil tarafında kovuldu” diyerek Truss’ı etiketledi. Mercer ayrıca, Truss’ın seçim kampanyasında kullandığı görsellerine de kukla yerleştirdi.