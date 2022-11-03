Britanya’da göçmen merkezinden şişeyle fırlatılan mektupla yardım istendi

Britanya’nın güneydoğusundaki Kent bölgesinde bulunan Manston göçmen merkezinde bir genç kadın, çitlerin üzerinden fırlattığı şişenin içine koyduğu yazılı mesajda, hamile kadınların ve hastaların tesiste yardıma ihtiyacı olduğunu yazdı. Bu mektup ülkede tartışmalara neden oldu.

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BBC’nin haberine göre genç kadın, yazdığı mektupta 50 ailenin söz konusu merkezde 30 günden fazladır tutulduğunu anlattı.

Göçmen kadın, kaldıkları tesisin bir hapishane gibi hissettirdiğini söyleyerek, “Gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bize yardım edin” dedi.

Merkezde engelli bir çocuk olduğu ve kimsenin onunla ilgilenmediğini vurgulayan kadın, mektupta, ”Çocuğu olan biri için kolay değil. Çok çocuk var. Burada olmamalılar. Hapishanede değil, okulda olmalılar. Yemeğimiz çok kötü, midemizi bulandırıyor” diye yazdı.

Hükümet, tesisteki aileler dahil göçmenleri dört hafta boyunca yasaları ihlal ederek alıkoyduğu yönündeki haberlerin ardından eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Britanya İçişleri Bakanlığı’ysa tüm göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını savundu.

Merkezde aynı anda en fazla 1600 göçmenin tutulması gerekirken, Kent’teki yerel yöneticiler bu sayının şu an 4 bine yaklaştığını bildiriyor.