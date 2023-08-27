Britanya’da cinsel saldırı ve eziyet içeren cinayet suçluları hapisten çıkamayacak

Britanya Başbakanı Rishi Sunak’ın cezalarla ilgili yeni planı kapsamında cinsel saldırı ve eziyet çektirerek cinayet suçlularının ömür boyu hapiste kalması sağlanacak.

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Plan kapsamında hakimlere hiçbir şartlı tahliye hükümleri ve minimum ceza yatma sınırı koymaksızın ömür boyu hapis cezası verme yetkisi tanınacak.

Böylelikle hapse girenlerin çok sınırlı şartlar dışında ömürlerinin sonuna kadar cezaevinde kalmaları sağlanırken suçluların temyiz mahkemesine gitmesinin de önüne geçilecek.

Ömür boyu hapis cezaları, ülkenin ceza adaleti sisteminde mevcut olan en ağır cezadır. Bu karar, çocuk seri katili Lucy Letby’ye yedi bebeği öldürmek ve altı bebeği daha öldürmeye teşebbüsten ceza verilmesinin ardından geldi .

Toplum bunu bekliyor

AA’nın aktardığına göre Sunak, toplumun bu tarz suçları işleyen insanların ömür boyu cezaevinde kalmasını beklediğini belirtti: “En azılı katillere böyle bir ceza vermemiz, onların hiçbir zaman özgür şekilde dolaşamayacağı anlamına gelir.”

Adalet Bakanı Alex Chalk da planı şöyle değerlendirdi:

“Ömür boyu hapis, gerçekten de sadistçe davranış ve cinsel saldırı içeren cinayetlerde suçluların alacağı ceza olacak. Bu yasa değişikliği, kötülerin de kötüsü için ömrünü hapiste geçirmek anlamına gelecek.”

Britanya’da ömür boyu hapis cezası alan suçlular için minimum hapis cezası sınırı da konuyor. Böylece bu süreyi tamamlayan suçlular, şartlı tahliye hakkı elde edebiliyor.