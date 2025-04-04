Britanya'da bir köyde herkese saldıran şahin yakalandı: 'İşin şakası kalmamıştı'

Britanya’nın Hertfordshire bölgesindeki Flamstead köyünde haftalardır herkese saldıran Harris şahini yakalandı.

Fotoğraf: BBC

40 yaşındaki Fizyoterapist Steve Harris, her gün koşu yaparken şahinin kendisini yaklaşık bir mil boyunca telefon direkleri üzerinde takip ettiğini ve nihayetinde evinin bahçesine indiğini söyledi.

Daha önce şahin tarafından iki kez saldırıya uğrayan Harris, koşuya çıkarken artık bisiklet kaskı taktığını belirtti.

BBC’nin aktardığına göre Harris, bahçeye giren kuşu üzerine bir kafes atarak yakalamayı başardı.

İki çocuk babası Harris, şahinin çocuklarının oynadığı ağaca konduğunu bu nedenle onların bahçeye çıkmasına izin vermediğini söyledi. 40 yaşındaki adam, daha önce kuşu tavukla kandırarak kafese sokmayı denemiş fakat başarılı olamamıştı.

Şahin saldırısında yaralanan 75 yaşındaki köy sakini Jim Hewitt de şöyle konuştu: “Market ve gazeteye giderken saldırıya uğradım. Artık işin şakası kalmamıştı. Süte bile arabayla gidiyordum. En büyük korkum çocuklardan birinin zarar görmesiydi. Neyse ki durum daha kötüye gitmeden çözüldü.”

Yakalanan Harris şahininin geçmişte Wimbledon Tenis Turnuvası’nda güvercinleri uzaklaştırmak amacıyla kullanıldığı öğrenildi. Yırtıcı sağlık kontrollerinin ardından uzmanlara teslim edildi.