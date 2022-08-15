Britanya’da Avrupa Birliği vatandaşlarının sayısı azalıyor

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından ülkedeki AB vatandaşlarının sayısının azaldığı bildirildi.

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Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre 2021’de aile, iş, eğitim ve diğer gerekçeler nedeniyle 43 bin AB vatandaşına vize verildi.

Schengenvisainfo.com internet sitesinde yer alan bilgiye göreyse Brexit öncesince, 230-430 bin kişi ülkeyi ziyaret etti.

2021’de Britanya’dan AB vatandaşlarına verilen vize sayısının yüzde 5’i göçle ilişkili oldu.

İş sektörünü olumsuz etkiliyor

Oxford Üniversitesindeki Göç Gözlemevi (MO) ve bir grup uzman, Brexit’in iş gücünü olumsuz etkilediğini ortaya koyan rapor hazırladı.

Raporda, AB vatandaşlarının Britanya’ya ziyaretini sınırladığı belirtilen Brexit’in bazı iş sektörlerini olumsuz etkilediği ortaya konuldu.

Konaklama sektöründe, Britanya’nın 2020-2021 yıllarında iş gücü olarak 98 bin AB vatandaşını kaybettiği, temizlik ve onarım sektöründe de 64 bin AB işçisi kaldığı belirtildi.