Britanya takımlarının milli marş isteğine UEFA’dan izin çıkmamış

UEFA’nın, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Britanya takımlarının karşılaşma öncesi milli marşlarının çalınması talebini reddettiği ortaya çıktı.

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Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta iç saha maçı oynayacak Chelsea, Rangers ve Manchester City, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümünün ardından tahta oğlu Charles’ın geçmesi nedeniyle içinde ‘Tanrı, Kralı korusun’ (God Save the King) sözleri yer alan milli marşın karşılaşma öncesindeki seremonide çalınması için UEFA’ya başvurdu.

Ulusal yas ilan edilen Büyük Britanya’daki maçlarda Şampiyonlar Ligi Marşı’nın çalınmamasına karar veren UEFA’nın, karşılaşma öncesindeki seremonide milli marş çalınmasına izin vermediği basına yansıdı.

UEFA, E Grubu’nda bugün oynanacak Chelsea-Salzburg maçı öncesi bir grup taraftarın Kraliçe 2’nci Elizabeth anısına sahaya çelenk koyması talebini olumlu karşıladı.

‘Devler Ligi’nde dün oynanan Liverpool-Ajax mücadelesinde Anfield Road tribünlerinin saygı duruşu sırasında ne tepki verecekleri merak konusu olmuş, 30 saniye boyunca tribünlerin büyük bölümü sessizliğini korumuştu.