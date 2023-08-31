Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace ‘yeni fırsatlar’ için istifa etti

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, ‘artık yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi’ diyerek istifa ettiğini açıkladı.

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Wallace, Başbakan Rishi Sunak’a hitaben yazdığı istifa mektubunda, dört yıldır yürüttüğü bakanlık görevi sonunda arkasında daha modern, kendine daha fazla güvenen ve daha iyi fonlanmış bir silahlı kuvvetler bıraktığını belirtti.

Orduya 1991’de katılan Wallace, kendisini ülkesine hizmete adadığını ancak bu bağlılığın kendisine ve ailesine bir bedeli olduğunu söyledi:

“Uzun süre düşündükten sonra istifama izin verilmesine karar verdim. 2005’te milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi.”

Yerine Grant Shapps getirildi

Wallace’ın istifasını kabul eden Sunak, “8 yıllık zorlu bakanlık görevlerinden sonra istifa etme arzunuzu tamamen anlıyorum. Görevinden teşekkür ve saygılarımla ayrılıyorsun” ifadesini kullandı.

Wallace’tan boşalan koltuğa ise Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps getirildi.

Konuya ilişkin başbakanlıktan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles’ın atama kararını onayladığı ifade edildi.