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Yaramazlara biraz batar!

Britanya sağlık bakanı: Covid-19’la yaşamayı öğrenin, sonsuza kadar bizimle olabilir

Salgın kısıtlamalarını kaldırılan Britanya’da sağlık bakanı Sajid Javid vatandaşların Covid-19’la yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini belirterek, “Sonsuza kadar bizimle olabilir” dedi.

Ülkede salgın önlemlerinin çoğunun önümüzdeki 27 Ocak’tan itibaren kaldırıldığı duyurulmuştu. Bundan böyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu olmayacak. Hükümetin evden çalışma yönündeki tavsiyesi kaldırıldı. Gece kulübü gibi büyük yerlere girişte aşı veya negatif test sağlama şartı da aranmayacak.


Sky News’a konuşan Javid “Bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Ne yazık ki insanlar grip nedeniyle ölüyor. Kötü geçen bir grip yılında 20 bin can kaybı yaşanabiliyor ama bütün ülkeyi kapatmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Covid’in bir yere gittiği yok” diyen bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok uzun yıllar bizimle olacak, belki sonsuza kadar. Bence biz Avrupa’ya pandemiden endemiye geçiş sürecinde liderlik ediyoruz. Dünyaya Covid’le nasıl yaşanacağını göstermede öncülük ediyoruz” dedi.

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