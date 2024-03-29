Britanya ordusunda bıyık ve sakal devrimi

Britanya’da kara kuvvetleri personeli için uygulanan sakal ve bıyık uzatma yasağına son verildi.

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Savunma Bakanı Grant Shapps, X hesabındaki paylaşımında bir ankete dayandırdığı verisinde erkeklerin yüzde 54’ünün sakal ve bıyık bıraktığını belirtti.

Yasağı ‘modası geçmiş’ olarak yorumlayan Shapps, “Bugün de kurallarda anlamlı bir değişiklik yapıldı” dedi.

BBC‘ye konuşan ordu sözcüsü de aylar süren değerlendirmenin ardından yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Sözcü, yasağın kalkmasıyla gençlerin orduya katılma oranında artış beklediklerini söyledi.

Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinde görevli askerlerin, 2019’dan beri sakal ve bıyık uzatması serbest.

Ayrıca Müslüman ve Sihlere de operasyonları, sağlık ve hijyen kurallarını riske atmayacakları şekilde sakal uzatma izni veriliyordu.