Brezilyalı futbol efsanesi 'Yaşlı Kurt' hayatını kaybetti

Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Mario Zagallo.

‘Profesör’ ve ‘Yaşlı Kurt’ lakaplı Zagallo’nun hayatını kaybetmesinin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino da taziye mesajı yayımladı.

Infantino, mesajında “Zagallo önce oyuncu sonra teknik direktör olarak 4 FIFA Dünya Kupası kazandı. Ancak onun mirası rakamlarla özetlenemez” ifadelerini kullandı.

Kariyeri başarılar ve rekorlarla dolu olan Zagallo, dünya tarihinin en büyük futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Zagallo, Dünya Kupası’nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isimdi.

1958 İsveç ve 1962 Şili’de art arda Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya Milli Takımı’nda kanatta oynayan Zagallo, iki finale de ilk 11’de başladı.

Zagallo, 1970 Meksika’da Pele, Jairzinho ve Carlos Alberto’nun yer aldığı, tüm zamanların en iyi Brezilya Milli Takımlarından biri kabul edilen kadroyu teknik direktör olarak şampiyonluğa taşıdı.

Zagallo son olarak 1994 ABD’de şampiyonluğa ulaşan Brezilya’da, teknik direktör Carlos Alberto Parreira’nın ekibinde koordinatörlük yaptı.

Pele’nin ölümünün ardından Zagallo, Brezilya’ya 1958 Dünya Kupası’nı kazandıran final maçındaki takımın hayatta kalan son üyesiydi.

33 defa milli takım formasını giyen Zagallo, futbolculuk kariyerinin tamamını Flamengo ve Botafogo’da geçirdi.