Brezilyalı fenomen Luana Andrade yağ aldırma operasyonunda hayatını kaybetti

Brezilyalı fenomen Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için geçirdiği ameliyatın ardından 29 yaşında hayatını kaybetti.

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Erkek arkadaşı Joao Hadad ile 2022’de katıldığı reality şov ‘Power Couple Brasil 6’ ile tanınan Andrade, 7 Kasım’da dizlerindeki yağları aldırmak için ameliyata girdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Andrade’nin operasyon sırasında kalbi durdu.

Sağlık personeli tarafından hayata döndürülen Andrade’nin ameliyatının yarıda kesildiği ve yapılan testlerin ardından genç kadında kan pıhtılarının damarları veya arterleri tıkamasıyla ortaya çıkan ‘masif tromboz’ olduğunun ortaya çıkarıldığı söylendi.

Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Andrade kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Hastane, Andrade’in ölüm nedenini ‘masif pulmoner emboli’ olarak duyururken, bunun yağ aldırma prosedürleriyle ilgili önde gelen bir ölüm nedeni olduğu da aktarıldı.