Zagallo için ulusal yas

Brezilya milli takımıyla oyuncu, teknik direktör ve koordinatör olarak dört Dünya Kupası kazanan Mario Zagallo’nun ölümü üzerine üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Mario Zagallo. Fotoğraf: Reuters

92 yaşında Zagallo 6 Ocak’ta ölmüştü.

Zagallo, Dünya Kupası’nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isimdi.

Futbol efsanesi, son olarak ABD’deki 1994 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Brezilya’da, teknik direktör Carlos Alberto Parreira’nın ekibinde koordinatörlük yaptı.

Pele’nin ölümünün ardından Zagallo, Brezilya’ya 1958 Dünya Kupası’nı kazandıran final maçındaki takımın hayatta kalan son üyesiydi.

33 kez milli takım formasını giyen Zagallo, futbolculuk kariyerinin tamamını Flamengo ve Botafogo’da geçirdi.