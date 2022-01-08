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Yaramazlara biraz batar!

Brezilya’da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü: İki can kaybı

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi.

Görsel: G1

Brezilya’da yayın yapan G1 adlı internet portalında yer alan habere göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.


Kaya parçasının üç tekneyi etkilediği, yaralanan dokuz kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı bildirildi.

AA’nın aktardığına göre Brezilya donanması, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.

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