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Yaramazlara biraz batar!

Brezilya’da kreşe saldırı: Dört çocuk öldü

Brezilya’nın güneyindeki Blumenau kentinde bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda dört çocuk hayatını kaybetti, üç çocuk yaralandı.

Fotoğraf: Twitter

Kente bağlı Cantinho Bom Pastor isimli kreşe giren bir saldırgan çocuklara silahla ateş açtı.


AA’nın haberine göre saldırıda, dört çocuk hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere üç çocuk yaralandı.

Yetkililer, saldırıyı düzenleyen kişinin silahıyla polise teslim olduğunu bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Twitter’daki paylaşımında, kreşe düzenlenen saldırıyı ‘canavarlık’ ve ‘kabul edilemez bir nefret’ olarak değerlendirdi.

Ülkede, en son 27 Mart’ta Sao Paulo eyaletinde bir öğrencinin okuldaki bıçaklı saldırısında bir öğretmen hayatını kaybetmiş, dört kişi yaralanmıştı.

25 Kasım 2022’de 16 yaşındaki bir öğrencinin, Espirito Santo eyaletindeki Aracruz’da iki okula saldırısında dört kişi yaşamını yitirmişti.

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