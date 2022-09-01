Brezilya lideri Bolsonaro ‘yılan dilli yalancı’ oldu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun internet sitesini ele geçiren bir grup onu ‘yılan dilli yalancı’ haline getirdi.

Fotoğraf: bolsonaro.com.br

Aşırı sağcı liderin kendisi ve oğullarının 2000’lerin başından beri övgü dolu yayınlar yaptığı bolsonaro.com.br sitesinin yenilenmesi için ödeme yapmadı. Bunun üzerine site Bolsonaro karşıtı bir grubun eline geçti ve sonuç halkla ilişkiler faaliyetleri açısından ‘fiyasko’ya dönüştü.

Brezilyalı liderin propagandasını yapan site, onunla alay eden, ‘yolsuz, nefret dolu, yetersiz, ikiyüzlü, yalancı, bir kişi’ olarak lanse etmeye başladı. Başka deyişle karalama kampanyası yapılan bir site haline dönüştü. Bunu yaparken ‘ilgili görselleri’ eklemeyi de ihmal etmedi.

Yayınlanan bir karikatürde Bolsonaro ağzından yılan dili çıkan bir yalancı olarak betimlendi. Yanına İncil’den ‘dudaklarında yılanların zehiri olduğuna’ dair alıntı eklendi.

Başka bir görseldeyse Bolsonaro, Covid-19’u ciddiye almadığı için birçok Brezilyalının onu görmek istediği yerde, demir parmaklıklar arkasında görülüyor. Brezilya’da 680 bini aşkın kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bolsonaro’nun şekilden şekile girdiği internet sitesinde ‘şeytan’ olarak da resmedildi, Nazi Almanyası’nın lideri ‘Adolf Hitler’ olarak da.

2 Ekim’de Brezilya’da seçim var ve kamuoyu araştırmaları eski devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’yı 12 puan önde gösteriyor.