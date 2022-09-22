Brad Pitt’ten cilt bakım ürünleri

Hafta sonu Finlandiya’daki bir müzedeki sergide heykellerini sergileyen ABD’li oyuncu Brad Pitt şimdi de kozmetik işine girdi.

Fotoğraf: le-domaine.com

Usta oyuncunun imzasını taşıyan ‘Le Domaine’ adlı ‘cinsiyetsiz’ cilt bakım ürünleri piyasaya sürüldü. Esin kaynağı eski sevgilisi oyuncu Gwyneth Paltrow.

Vogue Britanya’ya konuşan Pitt, 1994-1997’de birlikte olduğu Paltrow’un ‘iyi yaşam’ ürünleri sunan markası Goop’a atıfta bulunarak, ”Gwyneth’in Goop’la yaptığı işi çok beğeniyorum, onunla çok iyi arkadaşız. Ve, bu işe girerken bana ilham verdi” dedi.

Le Domaine’in ilk üç ürünü ‘serum’, ‘krem’ ve ‘temizleme emülsiyonu’ sırasıyla 385, 320 ve 80 dolardan satışa sunuldu. Ocak 2023’te de dördüncü ürünü olan bir krem piyasaya çıkacak.

Fotoğraf: Reuters

Ürünlerde üzümün antioksidan gücünün kullanıldığı, GSM10 molekülü kullanıldığı belirtildi. Markanın internet sitesinde ürünlerin ‘cildin yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olduğu ancak daha da önemlisi yaş farkı gözetmeksizin herkese iyi, sağlıklı ve güzel yaşlanma şansı vermeyi’ hedeflediği belirtildi.

Pitt, kendisinin yaşlanmaktan kaçmak gibi bir sorun olmadığını söyledi.