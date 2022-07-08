Brad Pitt: Bende yüz körlüğü var, kimse inanmıyor

Olur da Brad Pitt’le tanışırsanız, sizi bir daha gördüğünde tanımaması muhtemel. Çünkü prosopagnozi (yüz körlüğü) hastalığı olduğunu iddia ediyor.

Fotoğraf: GQ

Yüzleri tanımakta zorlanma olarak tanımlanabilecek hastalığın iki türü var. Sonradan olan yüz körlüğü, beynin yüz tanımayı kontrol eden kısımlarının hasar görmesiyle ortaya çıkıyor. Gelişimsel yüz körlüğü ise beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişimin bozulması nedeniyle doğumdan itibaren görülüyor.

GQ’nun Britanya edisyonuna konuşan 58 yaşındaki oyuncu daha önce de sosyal ortamlarda özellikle partilerde yeni insanları hatırlamakta, yüzlerini tanımakta zorlandığından bahsetmişti.

Bu durumun insanların onu mesafeli, ulaşılmaz gibi görmesine neden olmasından korktuğunu söylüyor.

Ancak gerçek şu ki tanıştığı insanları hatırlamak istiyor ve hatırlayamadığı için utanıyor. Resmen teşhis almasa da kendisinde yüz körlüğü olduğuna inanıyor: “Kimse bana inanmıyor. Bu hastalığa sahip biriyle tanışmak istiyorum.”