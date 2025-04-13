X’te haber paylaşan BPT, Boşuna Tıklama ve Zam Haber’in X hesapları erişime engellendi.

Fotoğraf: @engelliweb / X

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), X hesabından paylaşımında kararı Ankara 11’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 29 Mart’ta aldığını duyurdu.

İFÖD’ün 2 Nisan’da aktardığına göre engelleme yaptırımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın talebi üzerine alındı.

Hesaplar şu an için Türkiye’den görünmez kılınmış değil.

Yaklaşık 1,3 milyon takipçisi olan BPT Haber’in açıklamasında X yönetiminin kararı henüz uygulamadığı, ancak mahkemenin kararı taraflarına ilettiği söylendi.

BPT’nin açıklaması özetle şöyle:

* 10 senelik emeğimizin böylesine kolay, gerekçesiz ve hukuki dayanaklardan yoksun bir şekilde yok sayılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

* Biz, İstanbul merkezli faaliyet gösteren, 10’un üzerinde çalışanı bulunan kurumsal bir medya şirketiyiz. Devlet kurumlarında tüm kimlik bilgilerimiz mevcut, olası herhangi bir durumda ifade vermeye hazırız. Ancak hangi haberler nedeniyle bu kararın verildiğini dahi bilmeden, bu şekilde bir karar alınması; 10 yıllık emeğimizin ve mücadelemizin yok sayılmasıdır.

* Bugün bu projeyi 25 yaşında iki genç olarak, 10 yıl önce başlayan bir hayalle yönetiyoruz. Türkiye’nin en büyük dijital haber hesaplarından birini bu noktaya getirmek kolay olmadı. Ancak görüyoruz ki, tüm bu emekler bir kalemde silinmek isteniyor. Bu haksız karara karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz. Tarafsız habercilikten, özgür bilgiden ve adaletten yana olan herkesi yanımızda durmaya, sesimize ses katmaya davet ediyoruz.