Bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi

Kırşehir’in Mucur ilçesindeki bir köy okulunda öğrencilere ve çiftçilere, nesli tehlike altında olan bozkır kartalıyla ilgili farkındalık eğitimi verildi.

Fotoğraflar: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü, eğitimin Mucur’a bağlı Kızıldağyeniyapan köy okulunda yapıldığını açıkladı.

AA’nın haberine göre biyolog Cansu Özcan, bozkır kartalının özelliklerini, bulundukları alanlardaki biyoçeşitliliği, korunması için yapılabilecekleri ve bu kuşlara yönelik tehditleri anlattı.

Bozkır kartalının dünyadaki sayısının azaldığını vurgulayan Özcan, “Bu kuşlar genelde çöl, yarı çöl ve bozkır alanlarda yaşıyor. Bunları araştırıp bulundukları yerlerde koruma altına alıyoruz. Teleskopla üremelerini ve büyümelerini takip ediyoruz. Yaşadıkları bölgelerdeki köylerde bu kuşa zarar verilmemesi için farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

Eğitimin ardından bozkır kartalı simgeli magnet, kalemlik, bez çanta ve tanıtım kitabı dağıtıldı.

Özcan, öğrencilere alanda teleskopla bozkır kartalı gözlemi yaptırdı.

2020 verilerine göre dünyada 10 bin civarında bozkır kartalı olduğu tahmin ediliyor.