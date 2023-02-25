Depremde haksız kazanç elde etmek isteyenlere ‘özel düzenlemeler’ geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem dönemindeki zorluklardan haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceklerini söyledi.

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Bozdağ ve Diyarbakır’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantının ardından konuştu.

Delil tespiti yapılmadan enkaz kaldırılmayacak

Bakan, ceza soruşturmasına esas olmak üzere adli soruşturmalara konu binalardaki delil tespitlerinin önemli ölçüde tamamlandığını belirtti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya’da delil tespiti işlemlerinin ceza soruşturması kapsamında tamamlandığını kaydeden Bozdağ, diğerleriyle ilgili delil tespit işlemlerinin de sona yaklaşıldığını anlattı: “Vatandaşlarımız şundan emin olsun. Ceza soruşturmasına konu olan binaların enkazları bilirkişiler ve cumhuriyet savcılarımızın gözetiminde delil tespiti yapılmadan, bilirkişilerce delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan hiçbir enkazı kaldırma söz konusu değil, aksi yönde beyanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor.”

Tutuklu sayısı 184

Bozdağ tutuklananlara ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Deprem bina soruşturmalarının dökümüne baktığımızda bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 184’ü hakkında tutuklama, 214’ü hakkında adli kontrol, 71’i hakkında yakalama kararı verildi. 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şu anda iki kişi gözaltında. Hakkında işlem başlatılan kişilerden 16’sı da vefat ettiği için ona göre işlem yapıldı.

“Bunların sıfatlarına baktığımızda tutuklu olanların 79’unun müteahhit, 74’ünün yapı sorumlusu, 13’ünün yapı sahibi, 18’inin binada değişiklik yapanlar olduğunu görüyoruz. Adli kontrol kararı verilenlerin de 72’sinin müteahhit, 92’sinin yapı sorumlusu, 22’sinin yapı sahibi, 28’inin de binada değişiklik yapanlar olduğunu buradan ifade etmek isterim.”

Ağır düzenlemeler geliyor

Depremin ortaya çıkardığı sonuçların mevzuatlarını önemli ölçüde gözden geçirmeleri gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Bozdağ, şunları kaydetti: “Örneğin deprem döneminde yaşanan zorluklardan, sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyen, gayriahlaki, gayrihukuki kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni dönemde yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz. Örneğin kiraya vermek istiyor. Kiralar 5 liraysa 20 liradan kira yapıyor ya da nakliye 3 liraysa 10 liradan götürüyor. Ya da başka başka hizmetler… Hem malların taşınması, nakliyesi, hizmet sunulması, hizmetin alınması, ne kadar iş ve işlem varsa bu deprem nedeniyle yaşanan felaket nedeniyle bölgedeki insanların ve ülkemizin yaşadığı zorlukları kendileri için gayrimeşru kazanç elde etmeleri için bir fırsat görenlere karşı hukuk gereğini yapacaktır. Çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız ama bu düzenlemeler özel düzenleme olacaktır.”