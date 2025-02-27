Bozcaada'da kaçak 19 çuval deniz hıyarı denize döküldü

Çanakkale’nin ilçesi Bozcaada’da kaçak avlandığı tespit edilen 19 çuval deniz hıyarı (deniz patlıcanı) denize döküldü.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Bozcaada açıklarında Ortafener Adası önündeki şamandırada çuvallar içinde deniz hıyarları buldu.
Kaçak avlanan deniz hıyarlarının canlı olduğu belirlendi.
Bunun üzerine ekipler, deniz hıyarları denize döküldü.
Deniz hıyarı Türkiye’de tüketilmese de özellikle Uzak Doğu mutfaklarında tercih ediliyor.
1 Eylül 2024’ten 31 Ağustos 2028’e kadar geçerli olan düzenlemeye göre deniz hıyarlarının avlanması sınırlandırılmıştı.