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Yaramazlara biraz batar!

Boynukalın ‘kendini aştı’: Haram vergilerinizden hepinize kaliteli pamuk aldım

Ayasofya Camisi’nin eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, “Haram vergilerinizden hepinize kaliteli pamuk aldım” dedi.

Fotoğraf: AA

Boynukalın, Merkez Bankası başkanının görevden alınması ve İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması gibi konularda Twitter üzerinden görüş bildirmesiyle tepki çekmişti.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin’le polemiğe giren Boynukalın, iktidar tarafından da ‘uyarılmıştı.’

8 Nisan’da ise görevden ayrılma talebinde bulunmuş, buna olumlu yanıt verilmişti.

Boynukalın, tepki çeken Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.”

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Gelen tepkiler üzerine Boynukalın hesabını önce korumaya aldı daha sonra kapattı.

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