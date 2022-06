Boyner online alışverişte çıtayı yükseltti

ZEYNEP GÜVEN ÜNLÜ

Cem Boyner ve ekibi seçtiğiniz ürünü 90 dakikada ayağınıza getiren yeni uygulamayı tanıttı: Boyner Now.

İstabul Galata’daki İtalyan restoranı Il Cortile’nin avlusunda 50’den fazla gazeteci Cem Boyner’i dinliyoruz. “Eskiden işler iyi gidiyorsa ‘aman kurcalamayalım, böyle devam etsin’ derdik. Artık farklı bir dünyada yaşıyoruz. Yeni bir şeyler yapmazsanız bir rüzgar gelip sizi götürüyor. Pandemi, ekonomik dalgalanma, savaş…”

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner

Boyner Grup ‘dünyada bir ilk’ olarak tanıttığı Boyner Now uygulaması, bu arayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmış.

Boyner Now’ın iddiası, boyner.com’dan seçtiğiniz ürünü en geç 90 dakika içinde size ulaştırmak. Dikkat, ‘satın aldığınız’ değil ‘seçtiğiniz’ ürün, çünkü ürün elinize geldiğinde henüz bir ödeme yapmadınız.

Ürünü Boyner’ın satış konusunda eğittiği motorlu kurye getiriyor. Boyner, yalnızca kendisi için çalışan 700 kişilik bu ekibin üyelerini ‘kurye’ değil ‘müşteri temsilcisi’ olarak tanımlıyor.

Boyner Now’ın müşteri temsilcisi hem satış yapıyor hem motor kullanıyor

Müşteri temsilcisi, ürünü satın alma konusunda bir aksilik yaşamamanız için donanımlı. İsterseniz seçtiğiniz ürünün farklı bedenlerini, renklerini de getiriyor. Ayakkabı biraz sıkarsa ya da tişört biraz bol gelirse diğer seçeneği sunuyor. Bu da uygulamanın ikinci vaadi.

Özetle Boyner Now, “Önce dene, tamamsa öde” diyor. Tamam değilse hiç alışveriş yapmadan müşteri temsilcisine güle güle demeniz de mümkün. Elbertte arzu edilen bu değil, Boyner Now siz alışveriş yapın diye bu hizmetleri sunuyor.

Hizmet kimlere gidecek?

Cem Boyner, “Sıfırdan başlasak böyle büyük bir operasyonu hayata geçiremezdik” diyor: “Tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve geniş operasyon ağımızla yıllardır sanki bu proje için hazırlanmışız. Müşterilerimizi dinledik, online alışverişin bütün acı veren noktalarını topladık. Sipariş edilen ürünün 90 dakikada teslim edilmesi, farklı bedenlerin sepete eklenmesi ve önce deneyip sonra ödeme yapılması gibi üç büyük yeniliği bir araya getirdik.

Dünyada bu üç yeniliği bir arada toplayan başka bir uygulama yok. Şu anda ülkemizin yüzde 35’i Boyner Now’ın kapsama alanında, yaz sonuna kadar bu kapsama alanını yüzde 70 oranlarına ulaştırmak ve iki yıl içerisinde, Türkiye’yi yüzde 100 Boyner Now mutluluğu ile buluşturmayı hedefliyoruz.”

Boyner Now şu anda 13 ilde hizmet veriyor, yakında bu sayı 36’ya çıkacak. Büyük şehirlerde şehir merkezlerinin büyük kısmını kapsıyor. Boyner Now hizmeti kapsama alanında olanlar boyner.com’da Boyner Now sekmesini görebiliyor.

Müşteriler haftanın yedi günü hizmet alabiliyor. Son sipariş saati, mevsime göre değişiklik göstermekle birlikte, Haziran ayı boyunca 21:30 olarak belirlenmiş. O saatten sonra verilen siparişler için ‘randevulu teslimat seçeneği’ ile daha sonrası için randevulaşılıyor. Minimum alışveriş miktarı 100 lira, gönderi hizmet bedeli 14,99 lira.

Boyner Now beyin takımı: Nurçin Koçoğlu, Eren Çamurdan, Cem Boyner, Cengiz Gürer

‘Startup kafası’

Tanıtım toplantısında bir deneme yaptık. Gönüllü bir gazetecinin seçtiği gömlek ve tişörtleri, alkışlar eşliğinde restoranın avlusuna giren pırıl pırıl bir kadın kurye getirdi.

Bu sistem gerçek hayatta da tıkır tıkır işler mi? Cem Boyner “Sistemin matematiği çok güçlü” diyor ama yol kazalarına da hazır. Yollarına çıkan engellerin yine yolda çözüleceğini inanıyor.

Hesabını iyi yapmak ama bir an önce yola çıkmak. Yolda bozulanı yolda onarmak. Gelişmelere göre dümeni başka yöne kırmak. Esnemek, eklemek, çıkarmak… İşte bunlar hep ‘startup kafası’ ve günün koşulları 41 yıllık Boyner markasını bu kafaya getirmiş görünüyor.