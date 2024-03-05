Boykot işçileri vurdu

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası boykotun hedefi olan Starbucks, çalışanları işten çıkarıyor.

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Starbucks, İsrail’e yardım gönderdiği gerekçesiyle boykotun hedefi olmuştu. Bu nedenle geliri, beklentinin altına düşen Starbucks, ‘çözümü’ çalışanları işten çıkarmakta buldu.

AA’nın haberine göre Starbucks’ın Ortadoğu’daki işletme haklarına sahip Kuveyt merkezli Alshaya Group, bölgedeki mağazalarda işten çıkarma kararı aldı.

Alshaya Group tarafından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Son altı ayda sürekli olarak zorlaşan ticaret koşullarının bir sonucu olarak, Starbucks Ortadoğu ve Kuzey Afrika mağazalarımızdaki çalışan sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldık.”

Seattle merkezli kahve zinciri Starbucks’ın 11 Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesinde 1900’den fazla mağazası bulunuyor. Bu mağazalarda 19 bini aşkın kişi istihdam ediliyor