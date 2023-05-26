BOTAŞ, ‘Gazprom’ iddialarını yalanladı

BOTAŞ’ın Rus petrol ve doğalgaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağı iddiaları yalanlandı.

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Gazprom’un BOTAŞ’ı devralacağı iddia edilmişti.

BOTAŞ’tan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şirketin Gazprom şirketi dahil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması iddialarının gerçek olmadığı belirtildi: ”Yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle ülkemiz enerji arz güvenliğinin teminatı vasfıyla faaliyetlerini sürdüren, gerçekleştirdiği dev projeler ve yatırımlarla ülkemize enerjide erken ülke hedefine adım adım yaklaştıran BOTAŞ’ın bu gibi mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi maksatlı ve planlı bir eylem olarak görülmektedir.

Enerji sektöründe spekülatif ve olumsuz etki yaratma amacı taşıyan herhangi bir dayanağı olmayan, tamamen asılsız bu iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Rus enerji şirketi Gazprom da bir açıklama yaparak BOTAŞ yönetimini devralmak için müzakereler yürütüldüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.