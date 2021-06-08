‘Bosna Kasabı’ Mladic’in müebbet hapis cezası onandı

Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic’e verilen ömür boyu hapis cezası onandı, temyiz başvurusu reddedildi.
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICTY) 2017’de 78 yaşındaki Mladic’e müebbet hapis cezası vermişti. Ancak Mladiç, ‘adil yargılanmadığı‘ ve ‘hakimlerin, yargılama sırasında hukuki hata yaptığını‘ öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanmayı istemişti.
Temyiz yargıçları, Mladic’in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.
Bosna Hersek’te 1992-1995’teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, iddianamedeki 11 maddenin 10’undan suçlu bulundu. Eski Sırp komutan, Srebrenitsa Soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.
Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da yakalanan Mladic’in davası, Mayıs 2012’de başlamıştı.