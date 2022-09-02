Boş araziye beton döken şoförlere ve şirkete ceza

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, mikserlerindeki betonu boş araziye boşaltan iki kamyon şoförü ve bağlı bulundukları şirkete para cezası verildi.

Fotoğraflar: AA

Antalya Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarıyla mücadele ve çevrenin korunması çalışmaları kapsamında Kumluca’ya bağlı Mavikent ve Adrasan mahallelerindeki boş arazilere beton dökülerek çevrenin kirletildiği tespit edildi.

Mavikent, Karaöz ve Adrasan yol kenarında N.A. ile S.K.’nın, kullandıkları kamyonların mikserinde bulunan artık betonu araziye döktüklerini belirleyen ekipler, iki şoför ve şirket hakkında adli işlem başlattı.

Şoförlerle şirket yetkililerine yönelik toplam 131 bin 516 lira para cezası uygulandı.